Con l’inizio del nuovo anno scolastico, lunedì 31 agosto, arriverà al Liceo cantonale di Bellinzona come fa da un ventennio, ma per la prima volta dopo 12 anni non lo farà più come direttore, bensì come «semplice» docente. Omar Gianora, di Semione, 50 anni compiuti lo scorso 7 aprile, è oramai un ex. Ex direttore per scelta. Ma con la scuola e l’insegnamento ancora e sempre nel cuore, quasi nel sangue, ci racconta quando lo incontriamo per un caffé chiedendogli di raccontarci come sta vivendo questo momento particolare. Per lui quella in corso è un’estate diversa, in cui ha finalmente potuto dedicarsi quasi interamente alla famiglia, moglie (pure lei insegnante), un figlio di 11 e una figlia di 8 anni. Un’estate sui monti bleniesi con molte meno interferenze rispetto al passato, tra un bagno...