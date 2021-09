«Qui si rischia di rendere infernale l’esperienza scolastica di centinaia di giovani: la prevista ristrutturazione del Liceo di Bellinzona venga rivista». A chiederlo tramite una lettera spedita ai deputati al Gran Consiglio (con copia al DECS) è il Comitato studentesco dello stesso istituto, le cui reticenze seguono quindi quelle, di cui abbiamo già riferito, espresse a più riprese dal Movimento per il socialismo, da una parte del Collegio dei docenti quando aveva suggerito di immaginare delle alternative e infine da un architetto attivo in città. I rappresentanti degli studenti si rivolgono ai granconsiglieri visto che la palla è attualmente nelle loro mani, in considerazione del fatto che dovranno esprimersi sulla richiesta di un credito di quasi 9 milioni di franchi per l’allestimento della...