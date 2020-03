Durante la futura ristrutturazione e l’ampliamento del Liceo cantonale di Bellinzona, l’attività didattica sarà probabilmente ospitata interamente in prefabbricati posti a nord del comparto. È quanto ha spiegato negli scorsi giorni il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) al Collegio dei docenti dello stesso istituto cittadino, che aveva chiesto chiarimenti sul progetto che, ricordiamo, avrà un tetto di spesa di 18,85 milioni di franchi e si rende necessario sia per la sete di spazio che la scuola denota da anni che per la vetustà dell’edificio. Inizialmente, ricordiamo, non era escluso un trasloco solo parziale durante la fase di cantiere. Ma alla fine della progettazione di massima questa possibilità parrebbe essere tramontata. Per la scelta dei prefabbricati, il Gran Consiglio sarà chiamato in causa prossimamente.

«Disagi limitati»

La «migrazione» provvisoria integrale in una struttura definita di qualità permetterà, a mente del Cantone, di limitare al massimo i disagi sull’attività scolastica. Il trasloco nei prefabbricati verrà organizzato per tempo in modo da essere il meno gravoso possibile per insegnanti e studenti, ha aggiunto il Dipartimento guidato dal consigliere di Stato Manuele Bertoli, dicendosi inoltre disponibile a incontrare le parti per chiarire ogni aspetto, ad esempio la vetustà dell’attuale sede, problema con cui gli inquilini dell’edificio in due blocchi si confrontano da tempo immemore.

Demolizione, niente da fare

Per il resto il DECS conferma la bontà della scelta di ristrutturare (oltre che ampliare) l’edificio in due blocchi oggi esistente anziché abbatterlo come era stato suggerito lo scorso anno ad esempio da un’interrogazione del deputato MPS Matteo Pronzini e cofirmatarie. Del resto, già in risposta a quell’atto parlamentare il Consiglio di Stato la scorsa estate aveva affermato: «L’iter intrapreso alcuni anni or sono, che aveva considerato diverse varianti, ha confermato la sostenibilità della soluzione che prevede il risanamento e l’ampliamento dell’edificio, escludendo la demolizione totale dell’attuale manufatto». In quella occasione il Governo aveva inoltre promesso che il trasloco in aule provvisorie durante il cantiere non comprometterà la qualità dell’insegnamento.

La consegna nel 2024

Salvo imprevisti il nuovo Liceo dovrebbe essere pronto per l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025. Il progetto definitivo è atteso nei prossimi mesi. Si baserà su quanto definito nell’idea presentata dal vincitore del concorso di progettazione aperto nell’agosto del 2017, decretato dalla giuria nell’autunno dell’anno seguente. Si tratta di «Innesto», frutto del lavoro del gruppo interdisciplinare di ingegneri e architetti capitanato dallo studio di architettura Durisch + Nolli Architetti SAGL di Massagno. Il loro progetto era stato scelto all’unanimità, come aveva allora comunicato il Cantone, «in particolare grazie all’innesto centrale, in cui sono ubicati l’aula magna, il refettorio e la biblioteca, che si affacciano sul parco e che sono relazionati da uno spazio d’entrata verticale di grande qualità, che riqualifica con sapienza tutta la scuola». In generale, a giudizio della giuria, «il progetto proposto raggiunge pienamente gli obiettivi e riqualifica sia l’edificio che il luogo».

Il cambio ai vertici

Tornando alle richieste formulate dal Collegio dei docenti, il DECS nella sua lettera di risposta si esprime anche sulla successione alla testa dell’istituto, dopo le recenti dimissioni dell’attuale direttore Omar Gianora. I docenti avevano in particolare chiesto di permettere al Collegio di esprimere un proprio preavviso nei confronti dell’autorità di nomina. Punto sul quale il DECS rassicura, ricordando che questa è già la prassi. Il parere non sarà comunque evidentemente vincolante, e inoltre sarà parziale, dovendosi limitare ai candidati interni che annunceranno pubblicamente il proprio interesse alla carica. Altre candidature, per ragioni di privacy, non potranno infatti essere fornite dal Dipartimento.

