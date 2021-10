Sospendere l’analisi del messaggio governativo che chiede un credito di quasi 9 milioni di franchi per allestire la sede provvisoria del Liceo di Bellinzona durante il cantiere per il risanamento e l’ampliamento della sede attuale; e «avviare immediatamente una discussione che coinvolga gli studenti e i docenti per apportare miglioramenti qualitativi e quantitativi che possano permettere di migliorare» la citata sede temporanea.

Sono queste le due richieste contenute in una petizione rivolta al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio, approvata all’unanimità stamattina dall’assemblea degli studenti dell’istituto cittadino. Richieste che seguono, e sostanzialmente ricalcano, la presa di posizione inviata di recente dal Comitato degli studenti. «La scelta di operare una ristrutturazione del vecchio edificio è contestabile sia dal punto di vista architettonico (la ristrutturazione consiste in un abbattimento quasi totale del vecchio edificio), che da quello finanziario - si legge nella petizione - Il costo complessivo (per la ristrutturazione e gli adeguamenti, senza tener conto delle strutture provvisorie durante i lavori) sarà di gran lunga superiore, ad esempio, al rifacimento ex novo del Liceo di Mendrisio, che conta sono una cinquantina di allievi in meno della nostra sede».

Preoccupa la fase di transizione

Quel che preoccupa gli allievi, che hanno così deciso di sottoporre le loro reticenze al pubblico e alle autorità, è la fase di “transizione” dal vecchio stabile al nuovo, quel periodo di (almeno) tre anni durante il quale l’attuale edificio sarà completamente inagibile. «L’analisi e la riflessione sulle planimetrie messe a disposizione - si spiega - permettono di arrivare alla conclusione che la gestione degli spazi negli stabili prefabbricati risulta essere disastrosa e assolutamente inadeguata ad ospitare un organico di quasi 800 allievi e un centinaio di docenti», esattamente come aveva già evidenziato il Comitato. Si precisa infatti che «già oggi, nell’attuale edificio, esiste un grave problema di carenza di spazi», soprattutto «d’inverno o in occasione di maltempo, quando gli studenti non si recano più a pranzare fuori sede, caffetteria, corridoi ed atrii non bastano ad accogliere tutti coloro che vogliono consumare il proprio pasto con una sedia sotto le gambe». Eppure, spiegano, dalle planimetrie emergerebbe che gli spazi comuni della sede provvisoria «potranno ospitare un numero massimo di circa 250 persone». Per tutti questi motivi si chiede appunto a Governo e Parlamento di riflettere bene sul progetto in questione.

©CdT/Chiara Zocchetti

