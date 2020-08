È andata bene l’estate del Lido di Locarno e del Bagno pubblico di Bellinzona. Le cifre di luglio parlano chiaro: per entrambe le strutture balneari sopracenerine le entrate sono aumentate rispetto allo stesso mese del 2019, annata che non aveva l’incognita del virus. E l’andamento risulta positivo anche per agosto. I direttori dei due stabilimenti, rispettivamente Christophe Pellandini e Andrea Laffranchini, sono quindi soddisfatti.

L’unione fa la forzaPer Locarno, con la sua spiaggia e le sue piscine all’interno e all’esterno, le entrate a luglio sono aumentate del 5%, superando quindi ampiamente quota 60.000, registrata un anno fa. E anche il mese in corso non sta affatto andando male, essendo in perfetta linea con quello del 2019, mentre giugno ha pagato una ripresa un po’ guardinga da parte...