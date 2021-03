I viaggiatori diversamente abili che necessitano di assistenza per la salita e discesa dai treni in territorio svizzero sono pregati di contattare il numero gratuito 0800 007 102 (dalla Svizzera) o il numero +41 512 257 844 (dall’estero). Per organizzare al meglio l’assistenza in territorio italiano, le FFS hanno invitato i viaggiatori diversamente abili a comunicare le proprie necessità almeno 48 ore prima della partenza al numero dedicato 800.210.955 (dall’Italia, attivo tutti i giorni dalle 08.15 alle 19.45).