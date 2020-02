Sono state 35 le persone assistite al posto sanitario, tutte maggiorenni, prevalentemente per eccessivo consumo di bevande alcoliche. Due persone sono in seguito state ricoverate all’ospedale. Altre 5 persone sono state soccorse dall’ambulanza all’esterno del villaggio e portate in ospedale. Un 17.enne che si era arrampicato su una facciata di uno stabile, all’esterno del villaggio, è caduto al suolo da un’altezza di circa 3 metri procurandosi ferite non gravi alla testa. Sono state inoltre riscontrate violazioni alla Legge federale sugli stupefacenti e alla Legge federale sulla circolazione stradale per inattitudine alla guida. Una buona parte dei partecipanti è giunta a Roveredo usufruendo del servizio bus navetta appositamente organizzato dalla società oppure con dei taxi.