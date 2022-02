Lite a Bellinzona: l’autore è stato arrestato

Il caso

La Polizia è rimasta a lungo alla stazione di servizio Eni di via Emilio Motta oggi per effettuare ulteriori rilevi necessari per capire la dinamica del fatto di sangue di ieri: un 49.enne ha colpito alla testa con una mazza un 57.enne, le cui condizioni rimangono gravi - Non ci sono conferme ufficiali sul motivo (forse economico) per cui le frizioni tra i due siano degenerate fino a sfiorare la tragedia