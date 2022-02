Dovrà rimanere in carcere per i prossimi tre mesi il 49.enne che venerdì ha colpito con una mazza di legno un 57.enne suo conoscente nei pressi della stazione di servizio di via Emilio Motta a Bellinzona, ferendolo in modo grave alla testa (le condizioni parrebbero intanto migliorare). L’arresto è stato confermato oggi, lunedì, dal giudice dei provvedimenti coercitivi, ha reso noto la RSI. Al termine dei primi interrogatori, ricordiamo, il sostituto procuratore generale Moreno Capella ha già formulato a carico dell’uomo le ipotesi di reato seguenti: tentato assassinio, subordinatamente tentato omicidio intenzionale e lesioni gravi. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le origini del dissidio tra i due lavorando, tra le altre cose, su questioni di carattere economico.

Un weekend al lavoro

I primi interrogatori si sono svolti nel weekend sia da parte della Polizia giudiziaria che del citato magistrato che coordina le indagini. Sabato gli agenti sono tornati sul posto in città e si sono trattenuti a lungo per ulteriori rilievi. Dagli approfondimenti in corso potranno essere raccolte altre informazioni necessarie per comprendere la dinamica della violenza. Le frizioni tra i due protagonisti della lite, che si conoscono da tempo, potrebbero essere antecedenti. Secondo indiscrezioni, pare inoltre che già alcune ore prima il 57.enne si sia presentato per affrontare il 49.enne, forse con fare minaccioso. I due si sono poi ritrovati nel pomeriggio. Ma il motivo esatto per il quale si è passati alle maniere forti rimane da stabilire in modo più preciso, così come andrà determinato quanti sono stati i colpi inferti. Secondo quanto sinora trapelato, tra i due, come detto, potrebbe esserci stato un conto in sospeso di natura economica. Ma non vi sono certezze, allo stato attuale delle indagini. Gli accertamenti mirano appunto a verificare - tra le altre cose - i rapporti d’affari esistenti tra i due.