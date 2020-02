(Aggiornato alle 12.35) - Pestaggio in strada questa mattina, poco prima delle 10, in viale Stazione a Bellinzona, dove un giovane, durante un litigio con un altro ragazzo, è caduto a terra riportando contusioni. Contrariamente a quanto ipotizzato in precedenza, non si è trattato di un’aggressione di gruppo ai danni di un solo giovane. I fatti sono accaduti all'altezza della Banca Popolare di Sondrio. Provvidenziale sarebbe stato l'intervento di alcuni passanti che avrebbero interrotto il pestaggio soccorrendo il giovane a terra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al malcapitato.