Una lite con ferimento è andata in scena mercoledì scorso poco prima delle 16.30 nella casetta esterna del Centro per richiedenti l'asilo di Camorino. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale, spiegando che i due protagonisti dell’alterco sono persone alloggiate nella struttura di accoglienza: un 38.enne cittadino iraniano e un 25.enne cittadino marocchino. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, nel corso dell'alterco il 38.enne ha riportato una leggera ferita da taglio a una gamba. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia della città di Bellinzona nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. Il 25.enne è stato posto in stato di arresto.