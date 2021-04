Cartacce e sacchetti di plastica, confezioni di cibo, mozziconi, lattine, bottiglie. Tra lockdown e mini-lockdown, la chiusura di bar e ristoranti ha fatto esplodere il già marcato fenomeno del littering, l’atto di abbandonare i rifiuti sul territorio. Il tema ha interessato spesso anche la Città di Bellinzona, che nel corso degli ultimi anni ha messo in campo varie misure per contrastare l’abitudine. La pandemia e le relative limitazioni, non da ultimo con il boom del take-away, come detto ha poi generato un ulteriore peggioramento del problema. Lo riconosce lo stesso Municipio nelle sue osservazioni preliminari alla mozione con cui Henrik Bang ha proposto lo scorso anno l’istituzione di un Ufficio comunale ambiente e natura con tanto di un concetto strategico preciso e un responsabile assunto...