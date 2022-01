Lo sci di fondo anima San Bernardino

Domenica 30 gennaio alle 10.30 sul circuito per lo sci nordico di Fornas, a San Bernardino, avrà luogo una gara in stile libero con partenza in massa, organizzata dal locale Sci club in collaborazione con TiSki. Ad animare le piste saranno gli U10-U12 alle 10.30 mentre un quarto d’ora più tardi entreranno sul circuito gli U14-U16 e la categoria donne. A chiudere la competizione tutte le altre categorie – compresa una popolare non competitiva – con partenza alle 11.15. Dalle 12 sarà così nuovamente possibile tornare per tutti a praticare il circuito per lo sci di fondo di Fornas, aperto al pubblico. Servizio buvette sul posto, mentre docce e servizi sono a disposizione al Centro Nordico di San Bernardino.