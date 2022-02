Lo sci di fondo è proprio per tutti

Primo bilancio

Dopo la partenza in sordina giovedì, sabato sera i bagordi in città hanno attirato tra 5 e 8.000 persone, con i bar stracolmi - Il sindaco Mario Branda è contento del successo ma puntualizza: «In alcune vie del centro è stata riscontrata una concentrazione enorme di persone in uno spazio molto ristretto, valuteremo come muoverci per le ultime serate» - I timori sono legati sia alla sicurezza generale, benché non vi siano stati disordini particolari, sia al virus ancora presente - GUARDA LA GALLERY