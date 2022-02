Il primo Raiffeisen Kids Ski Day interamente dedicato allo sci di fondo ha divertito la trentina di bambini presenti sabato al Centro sci nordico di Campra. Le postazioni sulla neve preparate per l’occasione dai quattro sci club che sono la spina dorsale del movimento regionale di sci nordico - ossia Simano, Bedretto, Rodi-Fiesso e Gruppo Sportivo Molinera - hanno impegnato per un pomeriggio i partecipanti di età compresa tra i 6 e i 16 anni. I diversi tracciati e giochi in pista (la discesa a uovo, il percorso da affrontare su uno sci solo, il tandem, il fun parkour e molto altro), con un cielo limpido e un sole raggiante a fare da cornice, hanno reso speciale questa manifestazione sia per i giovani appassionati dello sci sia per gli organizzatori.