Non è certo uno che sta con le mani in mano, Eligio Boldini. Nella sua carriera da viticoltore e produttore si è lanciato in tante di quelle iniziative che è difficile ricordarle tutte. Lui, smessi ormai da anni i panni da postino, con entusiasmo e passione lo ha fatto anche stavolta, raccogliendo una nuova sfida. Per riprendere il viaggio non dopo il naufragio, come amava ripetere il poeta Giuseppe Ungaretti, ma subito, nel mezzo della pandemia che ha mutato profondamente (e forse per sempre) la nostra quotidianità. Il «Ligio», come lo chiamano parenti ed amici, sta producendo disinfettante per le mani per proteggersi dal coronavirus.

A quanto ci risulta è il primo e unico nel Moesano (la sua azienda, la Vini Boldini SA, ha sede a Monticello, in territorio di San Vittore ma ad un tiro di schioppo...