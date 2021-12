«I commissari apprezzano quanto fatto nel 2021 ed auspicano che l’Ente possa continuare ad essere produttivo nell’offrire alla popolazione servizi adeguati e in sicurezza rispetto alla situazione pandemica. Più che mai in questo difficile momento tutti noi abbiamo bisogno di momenti di socializzazione e lo sport rappresenta una valida opportunità, oltre che rinforzare il sistema immunitario e la salute mentale». Lo scrive la Commissione della Gestione del Consiglio comunale nel commentare il mandato di prestazione 2022 dell’Ente autonomo Bellinzona Sport, tramite cui il Municipio chiede un contributo di 3,8 milioni. Un altro aspetto caro ai commissari - si legge nel rapporto di maggioranza redatto da Vito Lo Russo - è costituito dal ruolo che l’Ente «può e deve assumere nei confronti del turismo». Le infrastrutture sportive bellinzonesi, si sottolinea, sono già ora mete ambite per gruppi sportivi di ogni livello che giungono anche da Oltralpe. A mente della Gestione l’Ente «dovrebbe dunque incrementare e promuovere ulteriormente le infrastrutture, affinché diventino sempre più attrattive», un dossier per altro già avviato dalla nuova direzione in collaborazione con vari partner tra cui l’Organizzazione turistica regionale.

«Un tariffario accessibile» Viene poi evocata la sempre sensibile tematica dei corsi di nuoto che, pur non essendo organizzati direttamente dalla Città, «rappresentano un momento molto significativo per le famiglie bellinzonesi». La Gestione evidenzia che negli ultimi anni «il numero dei partecipanti è sceso vertiginosamente», motivo per cui invita l’Ente autonomo ad incentivare e a trovare delle alternative «per permettere a tutti i bambini di partecipare a questo importante appuntamento anche attraverso un tariffario accessibile a tutte le famiglie».

«Guardiamo al futuro con fiducia»

Fatte queste considerazioni la Commissione (eccetto Giuseppe Sergi che come di consueto non si è allineato alla maggioranza e Sacha Gobbi che non ha firmato essendo membro del Consiglio direttivo dell’Ente in questione) invita quindi il plenum ad approvare il mandato per il prossimo anno. «Il processo organizzativo iniziato negli scorsi anni per consolidare la gestione delle attività dell’Ente autonomo Bellinzona Sport è in piena fase di implementazione - conclude - I risultati sono positivi, ma necessitano ancora di qualche anno per raggiungere la piena operatività. La stabilità raggiunta in questi anni ci permette di guardare al futuro con una certa fiducia».