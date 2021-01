L’asse del San Bernardino si è «liberato» più del San Gottardo (si veda il CdT del 5 gennaio) durante il lockdown della scorsa primavera e nel corso della pandemia in generale. A farla da padrone è il segno «-» nel confronto con i passaggi dello stesso periodo del 2019, come si evince dai dati raccolti dall’Osservatorio ambientale della Svizzera italiana (OASI). La particolarità è che la diminuzione si è protratta da marzo a luglio per poi riprendere già in settembre, ciò che non era stato il caso per l’altro collegamento viario.

Come mosche bianche

I primi numeri che finiscono sotto la nostra lente sono quelli della media giornaliera mensile del volume totale dei transiti lungo l’A13. Gennaio e febbraio sono praticamente identici, mentre un primo importante calo si registra in marzo (da 5.700...