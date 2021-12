La Lega svizzera contro il cancro ha assegnato due importanti riconoscimenti. Il premio Robert Wenner per giovani ricercatori nel settore oncologico, dotato di 80 mila franchi, è stato conferito al prof. Davide Rossi, per le sue ricerche nell’ambito dell’ematologia. Il premio della Lega svizzera contro il cancro, dotato di 10 mila franchi, va invece a Silvia Ess e a Beat Thürlimann per il loro studio «Patterns of Care» riguardo alle donne con tumore al seno.