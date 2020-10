Il Ticino si è mosso, per prevenire nel limite del possibile la seconda ondata. Il Grigioni non ancora. E l’atteggiamento passivo fa storcere il naso alla popolazione del Moesano, la quale è disorientata non sapendo bene a quali disposizioni attenersi per evitare la diffusione del coronavirus. Attenzione: la situazione nelle valli Mesolcina e Calanca è sotto controllo, nel senso che non è necessario «riconsiderare le misure attualmente in vigore», come sottolineato mercoledì scorso dallo Stato Maggiore della Regione. In settembre ci sono stati 11 contagi e in ottobre, finora, solo uno. Ciò che porta il totale a 122 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Anche se i numeri sono stabili, non bisogna assolutamente abbassare la guardia perché nei Grigioni le infezioni sono in costante aumento dall’inizio...