Ecco come uscire dal mare in burrasca

SOTTO LA LENTE

Bellinzona: per non arrestare lo sviluppo della Città e per limitare le conseguenze della pandemia il Municipio si affida alla revisione della spesa, ma nel contempo deve sperare che le previsioni al rialzo del gettito fiscale siano confermate - Sarà inoltre imprescindibile concretizzare i progetti strategici