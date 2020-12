Luci rosse, «se si va avanti così i postriboli chiuderanno»

«I magnaccia in Ticino ci sono sempre stati e io, nel limite delle mie possibilità, li ho combattuti. Ecco perché le notizie come quella dell’altro giorno non mi sorprendono per nulla. In passato sostavano in auto all’esterno dei locali e controllavano quante volte si accendeva la luce della camera in cui lavorava una tale ragazza...». Sa di cosa parla Ulisse Albertalli, non a caso ritenuto fino alla sua parabola discendente il «re dei postriboli» del nostro Cantone. Settimana scorsa un uomo e una donna, entrambi di nazionalità rumena, residenti nel Bellinzonese, sono stati arrestati con l’accusa di aver sfruttato tre cittadine straniere che operavano in un appartamento di Locarno. Devono rispondere di promovimento della prostituzione, tratta di esseri umani ed usura; respingono ogni addebito....