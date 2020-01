Lumino, ecco la lista PLR per il post-De Gottardi

L’assemblea del PLR di Lumino ha approvato la lista con cui costruire il post-Curzio De Gottardi, sindaco che non si ripresenta alle elezioni del 5 aprile dopo 16 anni nell’Esecutivo del Comune bellinzonese. In corsa per un seggio ci saranno il municipale uscente Gian-Paolo Pronzini, Monica Dellamonica Delcò (già consigliera comunale e vicesindaco), Matthias Büchi (vicepresidente del Patriziato), Andrea Galli (già attivo nel legislativo di Roveredo e noto imprenditore della regione) e Roberto Storni (già capogruppo e consigliere comunale uscente). «Considerando l’uscita di scena del sindaco a cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti per quanto ha fatto per la sezione e per il Comune - ha sottolineato il presidente Davide Ostini davanti a un’ottantina di simpatizzanti - ci siamo impegnati al massimo per presentare una lista di candidati forti e capaci di garantire nel contempo continuità e novità». Il presidente ha pure ringraziato i membri della commissione che, dopo alcuni mesi d’inteso lavoro, «hanno presentato all’assemblea cinque candidati al Municipio molto competenti e con ampia esperienza».