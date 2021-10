«Nell’oscurità l’immaginazione lavora più attivamente che in piena luce» sosteneva il filosofo tedesco Immanuel Kant. Non sappiamo se ciò si sia verificato anche a Lumino, ma di sicuro vi è che nel Comune del Bellinzonese dallo scorso aprile l’illuminazione pubblica rimane spenta tra la mezzanotte e 15 e le 5 e 15 del mattino. L’iniziativa, attuata in stretta collaborazione con l’Azienda multiservizi Bellinzona, è volta a limitare l’inquinamento luminoso come già avviene in altre località svizzere. Lo spegnimento di 200 lampioni sui 260 installati sul territorio comunale, fuorché nei tratti di strada comunale la cui illuminazione pubblica è direttamente collegata a quella cantonale, è un progetto sperimentale la cui prima tappa è stata vincolata alla durata di circa 6 mesi. Prima tappa la cui conclusione è prevista il 31 ottobre. Dopo di che il Municipio valuterà l’esperienza fatta e con i dati raccolti deciderà se continuare con lo spegnimento dell’illuminazione pubblica la mezzanotte e un quarto e le cinque e un quarto del mattino considerando l’impatto per l’ambiente, l’aspetto finanziario, la percezione e la reazione della cittadinanza, senza dimenticare le implicazioni più pratiche quali, ad esempio lo sgombero della neve.