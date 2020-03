A distanza di sette mesi dalla prima predazione da parte del lupo in Val Canaria (in territorio di Airolo) avvenuta il 30 luglio scorso i responsabili dell’alpe di Froda attendono ancora il risarcimento per i capi abbattuti. Che sono stati tanti, come mai in precedenza in Ticino: 41 pecore morte e 29 disperse, ossia che sono fuggite a seguito dell’attacco del temibile mammifero e non sono più state ritrovate. Complessivamente si tratta dunque di 70 ovini per un importo compreso tra i 15.000 e i 17.000 franchi.

A confermarlo oggi al CdT è il gestore e allevatore Nicola Hüppi, il quale si dice amareggiato per le lungaggini burocratiche che non sono peraltro fini a se stesse. Ovvero provocano pesanti incertezze sulla prossima stagione estiva ed il conseguente carico dell’alpe. «Ci vorrebbe più comprensione per coloro che, con tanti sacrifici, svolgono la nostra professione. Beninteso, io non sono a priori per la tolleranza zero nei confronti del lupo, ma in questo caso si trattava per forza di un esemplare problematico», rileva il nostro interlocutore. Il predatore aveva colpito in quattro distinte occasioni: 30 luglio (9 pecore), 11 agosto (13), 13 agosto (12) e 23 agosto (7 pecore). In totale 41 ovini morti. Con il famelico mammifero che era entrato in azione nonostante le misure di protezione (con tanto di recinti elettrificati) suscitando l’indignazione dell’Associazione per un territorio senza grandi predatori che ne aveva chiesto l’abbattimento.