La presenza del lupo attestata prima a Gudo e poi, di recente, anche a Giubiasco crea apprensione a chi vive e lavora nelle aziende agricole e possiede animali da reddito (facili prede), alle persone che abitano in prossimità dei campi in cui è stato fotografato e filmato il predatore, nonché agli sportivi che utilizzano le vie del Piano di Magadino per i loro allenamenti e d i cittadini che vi passeggiano magari anche con i propri cani al guinzaglio. Lo rammenta il consigliere comunale di Bellinzona Claudio Cattori il quale con una interpellanza chiede al Municipio se si sia mosso per condividere con il Cantone delle strategie atte a contrastare il pericolo creato dal lupo nelle zone di campagna immediatamente a ridosso delle zone abitate. L’esponente del PPD intende inoltre sapere dall’Esecutivo cittadino se non ritenga sia ora «di chiedere al Dipartimento del territorio di attivare l’Ufficio caccia e pesca auspicando la cattura del lupo e il suo trasferimento in luogo più adatto (per sé e per tutti), oppure di munirlo almeno di un radiocollare per monitorarne il vagabondare e mettere in sicurezza persone e animali».