Che le notti bellinzonesi siano un po’ più buie, a tutela dell’ambiente e dell’energia, ma anche della salute delle persone: basta sprechi laddove l’illuminazione non è necessaria. Denunciando il cosiddetto inquinamento luminoso, lo chiedono i Verdi tramite un’interpellanza in cui chiedono al Municipio se è al... corrente di alcuni casi particolari. Come le nuove installazioni al Parco urbano, che rimarrebbero accese anche tutta la notte quando nessuno frequenta la zona e, segnalano, purtroppo talvolta pure in pieno giorno. E, per fare un ulteriore esempio, come il piano inferiore interno della murata del castello «che rimane accesa tutto il giorno, indipendentemente dalla presenza o meno di persone». Si tratta, sottolineano, di comportamenti «in contrasto con una politica di illuminazione pubblica in linea con gli intendimenti cantonali». Ricordano infatti «che il piano energetico cantonale chiede a tutti gli enti locali di ridurre il consumo energetico di almeno il 40% rispetto ai valori di consumo del 2008». Ma anche il «privato» fa la sua parte. Si cita infatti il caso, giudicato «poco edificante», della nuova sede dell’Istituto di ricerca in biomedicina (IRB) all’ex campo militare «dove spesso e volentieri tutta la notte l’intero edificio è illuminato a giorno, ed illumina a giorno anche la zona adiacente». Secondo Ronald David, Giulia Petralli e Marco Noi, quindi, «sarebbe sicuramente auspicabile una sensibilizzazione su questo tema da parte delle autorità cittadine».

E invece manca dove servirebbe

Di controcanto, secondo gli ecologisti «altri punti della città risultano illuminati in maniera insufficiente rispetto all’illuminazione circostante al punto da mettere potenzialmente in pericolo l’incolumità dei passanti a causa di zone d’ombra in cui l’occhio non riesce ad accomodare in tempo il cambiamento di luminosità». L’esempio citato è quello di Piazza del sole, all’angolo con Piazza Simen. Sul tema dell’inquinamento luminoso, ricordano poi, il Municipio era peraltro già stato interrogato nel 2018 dall’ex capogruppo socialista Renato Züger. In quell’occasione l’Esecutivo aveva informato che sul territorio comunale si stava procedendo a rinnovare innumerevoli punti luce sostituendo le vecchie lampade a fluorescenza con lampade a LED, più efficienti sia dal punto di vista energetico e nella prevenzione dell’inquinamento luminoso. Si riteneva inoltre che il problema sussistesse soprattutto in ambito pubblico (illuminazione stradale, monumenti, impianti sportivi) e non tanto in ambito privato. Per l’illuminazione stradale era previsto di attrezzare i punti luce con una tecnologia di telegestione e in alcuni punti, si diceva, con rilevatori di movimento per ottimizzare ulteriormente l’efficienza dell’illuminazione. Infine veniva evidenziato che nell’ambito del mandato di prestazione si prevedevano delle linee guida con la «definizione delle zone da illuminare e altre indicazioni» sulla base di un piano generale della luce. Il documento era in via di allestimento.