Dopo una lunga pausa, caratterizzata da rinvii e rinunce dovute alle disposizioni emanate per arginare la pandemia, la musica live ha ripreso possesso di piazze e angoli della Turrita. In collaborazione con il Municipio e in particolare con la rassegna «Estate in città», la Bellinzona Beatles Days torna giovedì e venerdì prossimi nonché il 19 e 20 agosto. Molta attesa per la prima serata di giovedì 29 luglio in piazza Governo, dove si esibirà una delle miglior tribute band europea di Paul McCartney, i White Wings. La band è composta da cinque musicisti da anni presenti sulla scena internazionale, che per l’occasione alterneranno i brani più famosi degli Wings anni '70 alla produzione solista del compositore di Liverpool, senza dimenticare i pezzi entrati nella leggenda grazie ai Fab Four.