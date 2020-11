Ma come scorre l’acqua: la Morobbia si prepara al grande «salto»

IDROELETTRICO

Bellinzona, in pubblicazione la variante di Piano regolatore che rappresenta il documento complementare per la domanda di concessione dell’impianto di proprietà della Città per i prossimi 40 anni - Il progetto da 23 milioni circa è sostenibile dal punto di vista ambientale