È opportuno continuare ad insistere sulla «bozza verde» per il nuovo collegamento tra l’A2 e l’A13? Lo chiede Paolo Locatelli al Municipio di Bellinzona. Nella sua interrogazione il capogruppo PPD ricorda che il problema dell’assenza di un collegamento veloce sul Piano di Magadino riguarda anche il Bellinzonese: «Basti pensare al regolare intasamento sia della via maestra di sponda sinistra (Camorino-Contone), ma anche della sponda destra (Sementina-Gudo-Cugnasco)». Tornando alla cosiddetta «bozza verde» Locateli rammenta come questa variante di tracciato allestita dal Cantone sia stata di recente messa in discussione dall’autorità federale.

«Nell’impostazione urbanistica - recita il testo dell’interrogazione - si è sempre messo l’accento sulla necessità di servire i grandi centri di acquisti di Sant’Antonino e Cadenazzo. Ciò ha portato a concentrarsi sulla sponda sinistra e a non considerare come prioritario l’attraversamento ambientalmente corretto del fiume Ticino. Alla prova dei fatti questa impostazione si è dimostrata costosa e di difficile concretizzazione». Da qui la domanda all’Esecutivo della Turrita: «È stato corretto sostenere la linea cantonale?». Paolo Locateli chiede poi se il Municipio fosse già informato delle riserve di Berna nel 2019 oppure se lo sia stato solo lo scorso mese di giugno in occasione dell’incontro tra la Confederazione e le autorità locali.

Alla luce degli esiti di tale incontro «non ritiene che la bozza verde, realizzabile nella migliore delle ipotesi non prima del 2044, sia ora meno sostenibile in quanto viziata dall’alto costo e dalle riserve di carattere ambientale», domanda ancora il capogruppo PPD che dall’Esecutivo della capitale cantonale intende anche sapere se non ritenga di doversi adoperare, per quanto gli compete, per indirizzare le discussioni verso un altro tracciato meno costoso e rispettoso delle zone palustri del Piano di Magadino.

©CdT.ch - Riproduzione riservata