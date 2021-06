«Ma per i giovani la Città cosa sta facendo?»

Commissione giovani, «uno specchietto per le allodole?». È quanto chiede all’Esecutivo di Bellinzona, attraverso un’interpellanza, il gruppo Verdi-MPS in Consiglio comunale (primo firmatario Ronald David). Secondo il quale, nella prima legislatura aggregata, questo consesso consultivo non ha dimostrato «tutta la sua utilità e potenzialità, e questo principalmente per la mancanza di volontà, idee e obiettivi chiari da parte del Municipio sulle politiche giovanili». Gli interpellanti pongono quindi sette domande articolate. In particolare si vuole sapere se l’Esecutivo crede ancora nella Commissione giovani e se è pronto a potenziarne capacità di azione e competenze. I rappresentanti della sinistra alternativa domandano, inoltre, se è ipotizzabile trasformare la commissione da consultiva a permanente del Legislativo «con lo scopo di trattare tutti i messaggi inerenti aspetti di politica giovanile».