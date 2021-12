Maestro di sport sulla neve, un corso ad Airolo

Siete interessati a conoscere la formazione di Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale? Ticino Snowsports, che raggruppa le sette Scuole Svizzere di Sci ufficiali presenti sul territorio cantonale (Airolo - San Gottardo, Bedea-Novaggio, Blenio, Bosco Gurin, Carì, Lugano e Nara) organizza momenti informativi per promuovere una professione che permette di insegnare le discipline di scivolamento quali lo sci alpino, lo sci nordico, lo snowboard e il telemark. Il Maestro di sport sulla neve si occupa dei suoi clienti organizzando le attività in sicurezza seguendo le metodologie di lavoro richieste dall’Associazione svizzera di riferimento swiss-ski-school.ch. La formazione comprende diversi moduli ed è divisa in livelli denominati: Kids Instructor, Aspirant, Instructor e Maestro di sport sulla neve con attestato professionale federale. Ai moduli di formazione sono abbinati stage pratici nelle Scuole Svizzere di Sci rispecchiando il sistema duale della formazione professionale in Svizzera.