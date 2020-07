Parlare di conti pubblici in questo momento travalica sicuramente le mere questioni finanziarie per assumere una connotazione generale, legata all’andamento dell’economia. Soprattutto in ambito locale, i Comuni hanno la possibilità – e molti si sono già mossi in tal senso – di indirizzare la propria politica affinché possa fungere da locomotiva anche per il settore privato. Una prospettiva che è stata evocata ieri sera nella palestra SPAI di Biasca, dove – per garantire il rispetto delle misure di igiene e distanziamento sociale – si è riunito il Legislativo del Borgo.

Un lungo sguardo al futuro

La riunione è stata l’occasione per declinare gli aspetti finanziari al passato (con l’esame e l’approvazione dei Consuntivi 2019) , ma anche al futuro, con la discussione del Piano finanziario (PF). Un documento, quest’ultimo, che guarda lontano, considerando che il Municipio ha voluto portarlo fino al 2034. Sull’arco di 15 anni la quota di investimenti dovrebbe raggiungere i 126 milioni di franchi lordi (come segnalato nell’edizione dell’11 maggio). Questo secondo gli intendimenti iniziali, messi nero su bianco partendo dalla realtà dello scorso anno. Ora la situazione è notevolmente mutata il PF andrà ovviamente aggiornato di conseguenza. Sempre con l’obiettivo, però, di sostenere il più possibile l’economia locale.

Gli aiuti da concertare

A tal proposito si è ribadito quanto contenuto anche nel rapporto della Commissione della gestione, la quale riportava le intenzioni espresse dal sindaco Loris Galbusera. In merito alle eventuali misure di sostegno all’economia locale, quest’ultimo ha espresso l’intenzione di valutarle con attenzione di concerto con gli organi superiori, cantonali e federale. Un’impostazione sottoscritta anche dai commissari, i quali hanno comunque invitato il Municipio, quando possibile, a procedere con procedure a invito coinvolgendo aziende e attività del Comune e della regione.

Sì all’avanzo d’esercizio

Durante la serata, come detto, il Legislativo biaschese ha discusso e poi approvato – con 23 voti favorevoli, 2 contrari e un’astensione – i Consuntivi 2019, che hanno fatto registrare un avanzo d’esercizio di 228 mila franchi, determinato da uscite per oltre 32,4 milioni ed entrate per 32,6 milioni. Il sì ai conti è stato pronunciato dopo alcuni cambiamenti in seno al Legislativo. Ratificati due subingressi, con la popolare democratica Lorenza Rodoni che ha preso il posto della dimissionaria Elena Bianchi. Paola Agustoni ha invece fatto il proprio ingresso, sempre in casa PPD, al posto di Dalibor Gottardi. All’ordine del giorno anche l’avvicendamento alla carica di primo cittadino, ruolo che fino a ieri era affidato al liberale radicale Daniele Dell’Agnola. La presidenza è quindi passata a Franco Sprugasci, della lista Abiasca. Primo vice presidente Mario Dotti della Lega dei ticinesi, affiancato dalla popolare democratica Doris Paglia.

Mano tesa agli apprendisti

All’ordine del giorno della serata vi era anche la discussione del Piano generale dell’acquedotto dell’abitato e della zona industriale, che non è però stato affrontato per la mancanza del rapporto commissionale. La riunione si è dunque chiusa agli eventuali, senza interpellanze, ma con la presentazione di una mozione, sottoscritta dal gruppo PPD (primo firmatario Claudio Isabella) e dedicata ad un tema di grande attualità. Proprio nei giorni scorsi si è infatti messo in risalto il netto calo dei posti di apprendistato in Ticino. A tal proposito i popolari democratici biaschesi propongono di versare alle aziende 1.000 franchi per ogni giovane in formazione assunto, di incrementare il numero di quelli impiegati nell’amministrazione e di favorire negli appalti comunali le ditte formatrici.

