«Un 2020 di sorrisi per i conti del Bellinzonese». Rileggendo dopo un paio d’anni quel titolo del 30 dicembre 2019 non possiamo non fermarci a riflettere. Di nuovo. Allora l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus non aveva ancora raggiunto la Svizzera. Sarebbe arrivata due mesi scarsi dopo, il 25 febbraio, con il primo caso accertato di contagio nella Confederazione. Proprio in Ticino. La pandemia ha impattato in modo importante non solo sulle nostre vite, ma anche sulle finanze degli enti pubblici, Comuni compresi.

A dire il vero si temeva uno sconquasso peggiore. Per fortuna, in generale, la situazione per le casse degli enti locali è stata meno drastica del previsto. Ma di certo i municipali hanno trascorso notti insonni a calcolare quanto gettito avrebbero perso dalle...