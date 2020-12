È una situazione di disagio e, probabilmente, di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti che ha fatto da sfondo all’ingente dispiegamento di forze dell’ordine poco prima delle 8 di mercoledì nel pieno centro di Bellinzona.

«Aiuto, mi hanno accoltellato»

A far scattare l’allarme sono state le grida di un uomo che provenivano da un terrazzino del palazzo all’angolo tra vicolo Torre e piazza del Sole. «Aiuto, mi hanno accoltellato», urlava l’inquilino, un 25.enne con passaporto svizzero che malgrado risieda da qualche tempo in città è ancora domiciliato nel Luganese, cercando di attirare l’attenzione dei passanti. Temendo il peggio, sul posto sono intervenute varie pattuglie della Polizia cantonale e della Polizia comunale di Bellinzona, oltre ai soccorritori della Croce Verde cittadina con un’autoambulanza. Agenti e sanitari hanno tentato di entrare nell’appartamento per accertarsi delle condizioni del giovane, apparentemente in stato confusionale, bloccato sul terrazzino. Ogni tentativo di scardinare la porta, particolarmente robusta, è però risultato vano.

Recuperato dai pompieri

Per poter trarre in salvo il 25.enne, peraltro già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi richiesto l’intervento dei pompieri. I militi del Corpo cittadino hanno raggiunto il terrazzo grazie all’autoscala e quindi recuperato il giovane che, secondo quanto comunicato dal Ministero pubblico e dalla Polizia cantonale, presentava fortunatamente solo ferite leggere. Ferite che, stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto fatta dagli inquirenti, sono da ricondurre ad una violenta lite scoppiata tra il giovane ed altre due persone che ieri mattina si trovavano con lui nell’appartamento del palazzo in piazza del Sole. Dopo averlo malmenato, i due individui lo hanno rinchiuso sul terrazzo, per poi darsi alla fuga.

Ricerche sempre in corso

Immediatamente sulle loro tracce si sono messe varie pattuglie delle Polizia cantonale. Finora, però, le ricerche, non hanno purtroppo dato l’esito sperato.

Spetterà all’inchiesta coordinata dalla procuratrice pubblica Valentina Tuoni far piena luce su quanto accaduto mercoledì mattina nel palazzo in piazza del Sole e in particolare sui motivi all’origine della violenta lite.

