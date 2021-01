Tre persone presenti in un capannone in via Industria a Cadenazzo sono state improvvisamente colte da un malore. Lo riporta la polizia cantonale in un comunicato, sottolineando che i motivi del malore sono ancora da accertare e che lo stabile è stato evacuato. Il fatto è avvenuto verso le 11 di mattina. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Bellinzona e Cadenazzo nonché i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona. La zona è stata isolata. I tre dipendenti sono stati trasportati in ambulanza all'ospedale poiché presentavano sintomi di intossicazione.