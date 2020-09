«Considerato che la nuova direzione delle FFS ha ammesso carenze nella manutenzione del materiale rotabile, è prevista una ridefinizione delle capacità nei vari stabilimenti, in particolare nel nuovo stabilimento di Castione dove si prevede un calo dei collaboratori dagli attuali circa 400 a 230?». A chiederlo al Consiglio federale in un’interpellanza è il consigliere nazionale socialista Bruno Storni, che prende spunto da recenti dichiarazioni del neodirettore delle FFS Vincent Crottaz riallacciandosi pure ad alcuni quesiti già sollevati in passato, ai quali il deputato ticinese avrebbe ricevuto risposte insoddisfacenti. «Oltre al manco di macchinisti che ha portato a tagli dell’offerta si assiste a corse con offerta di posti ridotti per mancanza di carrozze o composizioni», fa notare Storni. Tuttavia, sostiene, «contrariamente a quanto in corso per risolvere il problema della carenza di macchinisti non sembra invece che siano previsti degli adeguati potenziamenti degli stabilimenti di manutenzione». A fronte delle «varie disfunzioni note e confermate dalla neodirezione è necessario fare chiarezza, urge una rivalutazione del fabbisogno di manutenzione per poter far fronte alle accresciute necessità di trasporto che continueranno anche in futuro». Ed è per questi motivi che il socialista, oltre a chiedere i numeri relativi al personale impiegato in questo settore in Ticino, facendo un distinguo con gli interinali, vuole sapere se «sono previsti maggiori spazi presso il nuovo lo stabilimento di Castione per poter aumentare in futuro le capacità» e, più in generale, «quali scenari per l’offerta di manutenzione sono previsti entro il 2030».