«Stamattina ho preso il bus per recarmi all’ospedale San Giovanni di Bellinzona. Non vi dico la sorpresa e la delusione quando ho trovato i marciapiedi ancora innevati con tanto di lastre di ghiaccio. Quando sono scesa dal bus, fermata ospedale, ho dovuto aiutare una signora perché rischiava di cadere non avendo gli scarponi». Una nostra lettrice non nasconde la propria amarezza per quanto constatato di persona oggi. La nevicata di lunedì non è certamente paragonabile a quella di inizio dicembre o, ancora peggio, a quella famosa dell’11 dicembre 2017, ma alcuni cittadini si aspettavano dopo oltre 40 ore di trovare una capitale un po’... meno bianca. Per completezza di informazione va detto, come abbiamo avuto modo di appurare, che la stragrande maggioranza dei marciapiedi è stata liberata dalla coltre nevosa. Purtroppo non ovunque, come testimoniano le fotografie che ci ha inviato la nostra lettrice.