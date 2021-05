Tutto come previsto. I Verdi ed il ForumAlternativo il 16 maggio sosterranno Mario Branda nella sfida con Simone Gianini per la poltrona di sindaco di Bellinzona. Anche se dal 61.enne dell’Unità di sinistra «ci attendiamo le dovute attenzioni ai temi che i consiglieri comunali (ecologisti, vale a dire Ronnie David e Marco Noi, ndr.) hanno portato avanti nella scorsa legislatura, in particolare si pensi all'insediamento della Casa della cultura in tempi brevi, l’implementazione del bilancio sociale ed ambientale, la realizzazione degli orti comunali (votata ben 9 anni or sono dal Consiglio comunale), un’attenzione reale alla questione di genere, maggior considerazione delle questioni del lavoro e la creazione di maggiori aree verdi nei nuclei cittadini».

Per il resto gli ecologisti e FA non sembrano molto ottimisti che la «nuova compagine municipale abbia la volontà di trattare i temi a noi cari, come la lotta al cambiamento climatico, la giustizia sociale e una pianificazione territoriale equilibrata con la giusta attenzione e urgenza. Tuttavia, in una votazione di tipo maggioritario come quella di un ballottaggio per il sindacato, risulta per i Verdi e per il ForumAlternativo importante sostenere il candidato che in qualche modo manifesta una maggiore sensibilità sui temi a noi cari e che costituisca una migliore garanzia nel sostenere le rivendicazioni di una società più equa, più attenta alle persone e al nostro territorio. Nelle discussioni all'interno delle rispettive sezioni è risultato da subito evidente che fosse assolutamente impensabile sostenere Simone Gianini nella sua personalissima scalata al sindacato. Questo per arginare un’ulteriore deriva neoliberista, antisociale, antiambientalista all’interno dell’Esecutivo cittadino. Nel corso di questi anni Gianini è stato il volto e l'immagine di una politica fatta a favore degli speculatori immobiliari, a favore dei grossi capitali e molto distante dai valori verdi e sociali. Oltretutto ancora oggi appaiono aperti alcuni suoi conflitti d'interesse in ambito professionale e associativo che risultano estremamente problematici».