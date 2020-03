Il futuro è lì, dove il passato ed il presente hanno forgiato la «vecchia» Bellinzona. Addio Officine FFS, benvenuto nuovo quartiere. Pur essendo agli antipodi sullo scacchiere politico, il sindaco uscente Mario Branda (Unità di sinistra, in carica dal 2012) ed Orlando Del Don (Lega-UDC-UDF-Indipendenti, attuale consigliere comunale) su questo punto concordano: la Città aggregata deve puntare sulla vasta area che verrà lasciata libera dallo stabilimento industriale, che si trasferirà a Castione dal 2026. Con il duello odierno si conclude la serie «Cotti in 15 minuti»: i video si possono rivedere sul sito www.cdt.ch o sullo sfogliatore elettronico.

Con il duello odierno si conclude, per quanto riguarda le elezioni del Municipio di Bellinzona, la serie «Cotti in 15 minuti». In precedenza si erano sfidati nella nostra redazione Giorgio Soldini (PPD-GG-Verdi liberali) e Angelica Lepori Sergi (MPS-POP-Indipendenti), Fabio Käppeli (PLR) e Lisa Boscolo (Unità di sinistra), Christian Paglia (PLR) e Pietro Ghisletta (PPD-GG-Verdi liberali), Mauro Minotti (Lega-UDC-UDF-Indipendenti) e Ronny Bianchi (Verdi-ForumAlternativo-Indipendenti) e Simone Gianini (PLR) ed Alessandro Lucchini (Unità di sinistra).