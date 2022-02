Martedì notte un’ora in meno di carnevale

Dopo la massiccia concentrazione di persone registrata soprattutto sabato notte in alcune vie del centro storico per il ritorno del carnevale, il Municipio di Bellinzona si è riunito oggi per valutare come muoversi in vista della conclusione della manifestazione. E d’intesa con la Polizia comunale ha deciso che per la serata finale di domani, martedì, gli esercizi pubblici che avevano chiesto e ottenuto la proroga oraria dovranno chiudere alle 2, un’ora prima di quanto inizialmente previsto. «Oltre diecimila persone hanno animato il centro cittadino durante gli scorsi giorni, in particolare durante le due serate del fine settimana, quando gli esercizi pubblici del centro a determinate condizioni hanno potuto chiudere alle 3 per permettere lo svolgimento di una festa di richiamo carnevalesco», scrive l’Esecutivo in un comunicato diffuso oggi pomeriggio.