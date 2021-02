Mascherine obbligatorie per gli allievi di 5a e 6a elementare. La misura, che scatterà l’11 febbraio in tutte le scuole popolari del canton Grigioni, sul momento può lasciare perplessi, ma c’è una discriminante da considerare rispetto al sistema ticinese: nelle scuole elementari grigionesi si inizia a 7 anni, dunque gli allievi di 5a e 6a hanno 11 e 12 anni. Parliamo quindi di ragazzini che da noi sarebbero già alle medie. L’OMS e l’UNICEF raccomandano l’uso della mascherina, con le stesse prescrizioni degli adulti, per i bambini di età dai 12 anni in su. Per i ragazzini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni le due organizzazioni consigliano di usarla in determinati casi, come ad esempio in ambienti con un elevato rischio di diffusione del Sars-CoV-2, e condizioni, come la capacità del bambino...