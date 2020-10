Fornire ad ogni abitante della Città di Bellinzona con più di 12 anni una scatola di mascherine e una bottiglia di disinfettante per le mani. Riattivare il servizio di spesa per le persone anziane o malate come già avvenuto durante la prima ondata pandemica. Introdurre il telelavoro per tutto il personale dell’amministrazione comunale (dove questo sia possibile) e introdurre la possibilità di accedere agli sportelli solo previo appuntamento. Valutare il potenziamento dei servizi di aiuto e accoglienza dei bambini e delle bambine in età scolastiche per evitare che questo lavoro ricada sui nonni. E accelerare la discussione sulla mozione presentata dall’MPS che proponeva la creazione di un fondo per l’aiuto alle persone che si trovano in difficoltà. Sono le principali proposte formulate dal Movimento per il socialismo in un’interpellanza al Municipio di Bellinzona per far fronte alla seconda ondata della pandemia.