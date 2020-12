Materiale alluvionale recuperato e riutilizzato

Ripristino dell’alveo del fiume Ticino e bonifiche agricole. Sono queste le due tipologie di interventi per i quali si intende utilizzare circa 60.000 metri cubi di materiale detritico alluvionale che si è accumulato nelle vasche di contenimento a seguito delle piogge torrenziali che si sono abbattute in particolare sul Piano di Magadino e in Riviera alla fine di agosto e all’inizio di ottobre causando importanti danni. Agli interventi urgenti fanno ora seguito quelli di smaltimento del materiale alluvionale. Al momento un suo riutilizzo in campo edilizio è poco interessante considerate le scorte disponibili, rileva in una nota il Dipartimento del territorio. È poi improprio depositarlo in discarica. Da qui la decisione di utilizzarlo per alimentare il trasporto solido di fondo nel fiume Ticino tra Gudo e Cugnasco e per alcune bonifiche agricole a Preonzo.