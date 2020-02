Mauro Minotti vs Ronny Bianchi: il videodibattito elettorale

Bellinzona è attesa al varco. Dopo la prima storica legislatura post aggregazione ora deve svoltare. Ma per farlo servono investimenti (e soldi, naturalmente) e occorre affidarsi a quanto la Città può offrire per attirare nuovi residenti e, possibilmente, anche aziende all’avanguardia. Di questo ed altro abbiamo parlato, nel secondo «duello» in vista delle elezioni del 5 aprile, con il municipale uscente Mauro Minotti (in carica dal 2017, si ripresenta sulla lista Lega-UDC-UDF-Indipendenti) e con Ronny Bianchi, in corsa con i Verdi-Forum Alternativo-Indipendenti. Il video integrale dell’intervista lo potete vedere cliccando sotto, sui nostri canali social e sull’ePaper.