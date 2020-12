La requisitoria

Terzo giorno di processo a carico dell’eritreo accusato di aver assassinato la moglie nel 2017 in via San Gottardo: il procuratore pubblico Moreno Capella ha presentato tutti gli approfondimenti sul fatto: «La donna non può essersi buttata, deve per forza essere stata spinta» - L’intervento prosegue, nel pomeriggio la richiesta di pena che si annuncia pesante