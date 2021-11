I due premi in palio, come detto, sono stati assegnati a Giulia Binaghi per la tesi «A volte non ci sono parole, anche il silenzio va bene», indagine empirica inerente i vissuti e i bisogni delle persone che soffrono di una malattia genetica rara; e a Pierangela Mentasti per la tesi «Il colloquio con persone che presentano distress esistenziale alla fine della vita: risorse e difficoltà degli ergoterapisti operanti in servizi di cure palliative». La giuria del premio, formata da Graziano Martignoni, Roberto Malacrida e Stefania Viale, ha ritenuto di segnalare, con una menzione speciale, anche lo studente Brunello Rusca, 27.enne di Ligornetto, per la tesi «Economia comportamentale e nudging nella promozione della donazione di organi in Svizzera».