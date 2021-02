Come è evoluta la popolazione dei Comuni aggregati della regione? Abbiamo visto che la nuova Bellinzona è quasi immobile dal 2017, anno della fusione che ha creato una delle città più grandi della Svizzera. Dato che non deve essere abbinato esclusivamente alla situazione specifica della capitale, perché come pure abbiamo spiegato nell’articolo di ieri, dopo la progressione dal 2010 al 2015, è tutto il Ticino ad essersi fermato a livello demografico. Ma qual è la situazione, appunto degli altri Comuni nati da un’aggregazione?

Blenio salePartiamo dall’alta valle di Blenio, uno dei primi progetti di fusione andati in porto (nel 2006). Ebbene, tra il 2010 ed il 2019 la popolazione residente permanente (dato fornito dall’USTAT) è passata da 1.697 a 1.770 abitanti: anche qui, la leggera progressione...