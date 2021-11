Oltre alla richiesta di credito di 81.800 franchi per studiare la trasformazione dell’ex fabbrica Galvanica in ostello, il Municipio di Faido ha firmato negli scorsi giorni anche il Preventivo 2022 del Comune, che stima un disavanzo di 230.950 franchi, portando il moltiplicatore d’imposta al 95%: negli ultimi anni era sempre stato al 100. Diverse, anche qui, le incognite legate a quelle che saranno le reali conseguenze della pandemia. L’Esecutivo afferma inoltre di monitorare l’evoluzione demografica, che preoccupa così come nel resto della Leventina. Nel Comune i numeri della popolazione non danno segnali di ripresa. Anzi, dai 3.181 residenti permanenti di fine 2013 si è scesi nel 2020 a 2.823. «Questo - si legge nel messaggio trasmesso al Legislativo - ci ha fatto riflettere ed è per questo che uno dei segnali che possiamo dare verso l’esterno è sicuramente quello di proporre un moltiplicatore che psicologicamente si discosta dal 100% e quindi possa favorire l’arrivo di qualche contribuente». Una sfida che il Municipio dice di voler cogliere, consapevole però che lo spopolamento è dettato anche da fattori non solo fiscali ma pure di carattere occupazionale, oltre ad essere legato alla qualità della vita.