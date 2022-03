«A tutt’oggi non è chiaro se e quando la liberalizzazione completa del mercato elettrico potrà essere ultimata. Se da una parte un’apertura totale potrebbe dare degli impulsi commerciali innovativi all’attuale regime di semi-monopolio, dall’altra i benefici economici per i piccoli clienti finali sarebbero tutt’altro che scontati e un mercato completamente liberalizzato ridurrebbe notevolmente i margini di manovra oggi concessi all’Azienda (e al Municipio) in materia di politica energetica e ambientale regionale (si pensi alla decisione politica e strategica di rinunciare sin dal 2012 alle fonti nucleari e carbonfossili nel mix di fornitura di elettricità ai clienti vincolati che in caso di liberalizzazione totale saranno liberi di acquistare l’energia altrove, vanificando gli indirizzi ambientali...